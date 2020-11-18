إلغاء عرض «هاملت 83» بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

تعثر وصول فريق عمل مسرحية هاملت 83 لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بسبب إصابة بعض أعضاء العرض بفيروس كورونا، مما جعل إدارة المهرجان برئاسة مازن الغرباوي تقيم مؤتمرا صحفيا بحضور نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ليعلنوا إلغاء العرض الذي كان يشارك في الدورة الخامسة المقامة حاليا والتي تنتهي فعاليتها في يوم ٢٠ نوفمبر.يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي احتفي بالفنانة الراحلة سناء جميل بتخصيص ندوة لها، أمس، بحضور الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، كما تم تكريم الفنان بيومي فؤاد وحنان مطاوع.