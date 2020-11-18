أحرقنا بالماء الساخن.. أقوال الطفلين المعذبين على يد زوج والدتهما بالتجمع

أدلى الطفلان "مصطفى. ا، نادين. ا"، المعذبان بالحرق على يد زوج والدتهم بمنطقة التجمع، بأقوالهما حول الواقعة.وقالا إنهما يعيشان برفقته منذ ستة أشهر ومنذ ذلك الوقت وهو دائم التعدي عليهما بالضرب المبرح باستخدام العصا الخشبية والحزام على أتفه الأسباب، كما أقرا بأن كل مرة تتدخل والدتهما فيها لحمايتهما يتعدى عليها بالضرب المبرح هى الأخري.وأضاف الطفلان، أن المتهم حرقهما مرتين بالمياه الساخنة مبررا بأنهما قاما بإزعاجه أثناء نومه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام صاحب مزرعة مواشي بالتعدى على طفلين وتعذيبهما بالحرق.وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم نقل الطفلين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.