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سياسي

مسيرات لمرشحى إعادة المرحلة الثانية وتكثيف الدعاية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:43 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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يواصل مرشحو جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية تحركاتهم فى فترة الدعاية الانتخابية، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.
وحث كل مرشح مساعديه على تكثيف الدعاية بمختلف الوسائل وأهمها مواقع التواصل الاجتماعى وتنشيط الصفحات على «فيسبوك»، ودعمها بمزيد من المنشورات والفيديوهات التى توثق التحركات الخاصة بالمرشح، فضلًا عن عرض السيرة الذاتية الخاصة به.
ويركز المرشحون فى أحاديثهم مع الأهالى على المشكلات التى تقف حائلًا دون توفير حياة كريمة لهم، وأهمها مشكلات المياه والصرف الصحى والقمامة والخدمات الصحية.
وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم ٢ ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومى ٧ و٨ ديسمبر للمقيمين بالداخل، وذلك فى ١٣ محافظة وهى: القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ووفق النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يخوض ٢٠٠ مرشح جولة الإعادة لحسم ١٠٠ مقعد فردى فى ١٣ محافظة.
وتجرى الإعادة فى محافظة القاهرة بين ١٤ مرشحًا، وفى القليوبية بين مرشحين، وفى الدقهلية تجرى الإعادة بين ٤٢ مرشحًا، وفى المنوفية بين ٢٢ مرشحًا، وفى الغربية بين ٢٨ مرشحًا.
وتجرى الإعادة فى محافظة كفرالشيخ بين ٢٠ مرشحًا، وفى الشرقية بين ٤٢ مرشحًا، وفى محافظة دمياط بين ٨ مرشحين، وفى بورسعيد بين مرشحين اثنين.
وتجرى الإعادة فى الإسماعيلية بين ١٠ مرشحين، وفى السويس بين ٤ مرشحين، وفى محافظة شمال سيناء بين ٤ مرشحين، وفى جنوب سيناء بين اثنين من المرشحين.

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