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الثقافة

ظلمه المثقفون وأنصفه إبراهيم عبدالعزيز.. حكاية سعيد الكفراوى مع الكرنك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:38 م
سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي
ايهاب مصطفى
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قال الكاتب والباحث إبراهيم عبدالعزيز: "ظل الأديب سعيد الكفراوي الذى رحل عنا مؤخرا يشعر بغصة أن أحدا لا يصدقه حين كان يقول إن نجيب محفوظ استلهم روايته "الكرنك" من حكايته فى المعتقل وإن شخصيته الحقيقية قد جسدها الأديب الكبير فى إحدى شخصيات عمله الشهير، فقد اختفي الكفراوي عن ندوة محفوظ ولما عاد سأله فأخبره أنه كان فى المعتقل، فاهتم محفوظ بالأمر وانتحى بالكفراوي جانبا من القهوة وراح يستمع إليه فى اهتمام، فقد اعتقل بتهمة الشيوعية وهو ليس شيوعيًا، ولما لم تثبت عليه التهمة اتهموه بأنه من الإخوان المسلمين وهو ليس منهم".

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وحين تأكدوا أن ليست له علاقة بهذا التيار أو ذاك أفرجوا عنه، وفوجئ سعيد الكفراوى بعد ذلك بأن نجيب محفوظ يقول له إن شخصيته فى "الكرنك" موجودة باسم إسماعيل الشيخ، مما أسعد الكفراوي، وراح يحكى لأصدقائه ويذكر فى حواراته أن الأديب الكبير قد خلد شخصيته فى روايته المشهورة التى تحولت إلى فيلم أثار ضجة حين عرضه، ولكن أحدا لم يكن يصدق الكفراوي ويحسبونه مدعيًا للشهرة على حساب نجيب محفوظ، إلى أن علمت بعد إصداري لكتابي "ليالي نجيب محفوظ فى شبرد" أن سعيد الكفراوي قد اشتري منه نسختين مع أن سعر النسخة 250 جنيها وهو مبلغ كبير على جيوب الأدباء".

وتابع: "وانكشف لي السر حين تواعدت فى قهوة بوسط البلد على اللقاء مع الصديق د. فتحي هاشم الذى أنقذ حياة نجيب محفوظ من طعنة السكين حين كان برفقته فى سيارته، ووجدت على القهوة عددا من المثقفين الذى أعرف بعضهم، وفوجئت بهم يقولون لي إنني أنصفت سعيد الكفراوي فى كتابي حين سألت نجيب محفوظ عن حكايته فأكدها لي".

واختتم عبدالعزيز كلامه قائلًا: "وراح الكفراوي يحمل الكتاب ويفتح الصفحة على حديث محفوظ بشأنه ويشير: ألم أقل لكم؟، وسعدت بلقائه لأول مرة، فلم أكن أعرفه شخصيا إلا كأديب مشهور كنت أحرص على إجراء حوار معه من خلال زملائي على صفحات "الشارع الثقافي" الذى كنت أشرف عليه فى مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، والتقيته للمرة الثانية حين حضر الندوة التى نظمتها دار النشر "بتانة" احتفاء بالكتاب، ولو لم يكن لهذا الكتاب من أثر إلا إنصاف أديب كسعيد الكفراوي وإدخال السرور على قلبه، لكفاني".

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ظلمه المثقفون وأنصفه إبراهيم عبدالعزيز.. حكاية سعيد الكفراوى مع الكرنك