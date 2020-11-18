مؤتمر حاشد لدعم أمين تنظيم مستقبل وطن بسوهاج (صور)

شهد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة سوهاج، وقائع المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى أقيم بمقر أمين تنظيم الحزب بالمحافظة المهندس محمد محمود لبيب، بقرية "العيساوية شرق" بمركز أخميم، لإعلان دعمه وتأييده خلال خوضه جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الثانية والتى تضم مركزى أخميم وساقلتة وحى الكوثر، حيث تجرى المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين للفردي.وشارك ما يقرب من 5 آلاف شخص فى وقائع المؤتمر، الذى حضره من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب النواب اللواء مجدى القاضى، ومصطفى قدرى الشريف، وأحمد فوزى عبد الكريم، وغادة الضبع، الفائزة بمقعد النواب عن الحزب فى القائمة، وعدد من أمناء لجان هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ومنهم: على الدردير، وصلاح درويش، وياسر السنوسى عاشور، وإسلام نور الدين، وعرفات بكر الهوارى، ومحمد رشاد بهادر، والسيد أبو على، فضلا عن عدد كبير من العمد والمشايخ، رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني ثم تلاوة للقرآن الكريم، ثم تقديم فقرات الحفل لخالد عبد الراضى، عضو أمانة التنظيم، وتضمن المؤتمر الذي تخلله مجموعة من الأغانى الوطنية وأغانى التأييد لمرشحى الحزب، كلمات للحضور من أمين الحزب، وأعضاء الشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، ورجال الدين، مؤكدين فيها على الدعم والتأييد الكامل لمرشح الحزب، الذى تعهد فى كلمته أمام الحضور على أن يبذل قصارى جهده فى تلبية الخدمات والمتطلبات الخاصة بأبناء الدائرة، سواء من أخميم أو ساقلتة أو حى الكوثر، والسعى لدى المسئولين والتنفيذيين لإنهاء المتطلبات والمشروعات الملحة، فضلا عن التواجد والتواصل المستمر والدائم بين أبناء الدائرة.