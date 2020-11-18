تكريم 20 دارسًا في حفل «خريجي محو الأمية» في البحيرة (صور)

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حفل تكريم الدارسين الذين اجتازوا اختبارات محو الأمية الذين تم إعدادهم وتأهيلهم في معاهد إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية.وجرى تكريم 20 دارسًا ومنحهم الشهادات، كما تم تكريم المعلمين وشيوخ المعاهد المشاركة.وأكدت بلبع أن عدد الدارسين بفصول محو الأمية بالمعاهد الأزهرية في كفر الدوار يبلغ 300 دارس تقدم منهم 97 للامتحان ونجح 54.وأشارت إلى أن ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف وهيئة تعليم الكبار بمختلف الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة.