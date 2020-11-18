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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع مركز تعليمى فى حملة مكبرة على «السناتر» بوسط الإسكندرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:40 م
حملة مكبرة على السناتر
حملة مكبرة على السناتر
هبه عويضه
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أغلق حي وسط الإسكندرية، أحد المراكز التعليمية، اليوم، بعد ضبطه أثناء ممارسة النشاط وامتلائه بالطلبة، بشارع «مارك أنطوان»، وتمَّ الإغلاق ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وانطلقت حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسم باب شرق، بمشاركة سكرتير عام الحي، حيث تم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز التعليمية بشوارع «باب شرق، سويتر، مصطفى إسماعيل، دينوقراط، قيصر، ومارك أنطوان».

شارك في الحملة إدارات «رخص المحلات، المتابعة، الكوارث والأزمات، ومعاون رئيس الحي للخدمات» وجار ٍ  متابعة الحملات لإغلاق جميع المراكز التعليمية بنطاق الحي.

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