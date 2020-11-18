«ثقافة المنيا».. عروض راقصة لـ«ملوي» ولقاء شعري في دير مواس

قدمت فرقة «ملوي» للفنون الشعبية عددًا من العروض الفنية والتابلوهات الغنائية الراقصة، التي تستمد من التراث، بقصر ثقافة المنيا.وتضمنت العروض والتابلوهات رقصات على أغاني «أمانة يا مراكبي، يا بنت يا ملاية، العصايا والتنورة والسحجة والتحطيب والقصب».وعقد بيت ثقافة دير مواس لقاء شعريا لشعراء دير مواس: محمد عبدالرشيد وبدعي محمد وعلم أحمد، تزامنا مع انطلاق فعاليات مؤتمر أدباء إقليم وسط الصعيد الذي تنظمه محافظة المنيا تحت عنوان «الثقافة.. بناء الفكر وتحصين الوعي بوسط الصعيد».