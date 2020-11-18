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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

753 وفاة و34282 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:43 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، عن تسجيل 34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و753 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالات روسية، أن حصيلة اليوم ارتفعت عن يوم أمس الثلاثاء، الذي سجل 32191 إصابة و731 حالة وفاة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت مؤخرا فرض قيود عامة جديدة، مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، وإغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

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