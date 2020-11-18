إصابة 4 أطباء بـ«معهد الكبد» في المنوفية بكورونا

كشف مصدر طبي عن إصابة 4 أطباء في معهد «الكبد القومي» التابع لجامعة المنوفية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأشار المصدر في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنَّ الأطباء الأربعة من قسم الجراحة وتمَّ خضوعهم للعزل المنزلي لتطبيق بروتوكول وزارة الصحة، مؤكدًا استقرار حالاتهم.وكان جلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة المنوفية، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.