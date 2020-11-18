طارق العريان في ذكرى ميلاد أحمد زكي: عيد سعيد في الجنة

خلد المخرج طارق العريان ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي والتي تحل اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشر "العريان" صورة تجمعه بالراحل أحمد زكي وعلق عليها قائلًا: "في مثل هذا اليوم ولدت أسطورة ليس فقط أسطورة بل شريكي في النجاح وصديقي المقرب جدًا العبقري أحمد زكي".واختتم المخرج طارق العريان تعليقه على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد في الجنة حتى نلتقي مرة أخرى".