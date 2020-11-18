طرح «فيك العبر» لـ أحمد بتشان على يوتيوب

طرحت الشركة المنتجة لأغنية المطرب أحمد بتشان الجديدة "فيك العبر"، الكليب الرسمي عبر قناتها بموقع يوتيوب.الأغنية التي تحمل معاني تتبلور حول المعاناة وقت الفراق بين الأحباب كتب كلماتها: أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها وتوزيعها خالد عز، وتم تسجيلها منذ أيام قليلة.وطرح أحمد بتشان مؤخرًا أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" مع "هاى واى"، وهي رابع أغانى "بتشان" من ألبومه الجديد.