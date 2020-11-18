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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح «فيك العبر» لـ أحمد بتشان على يوتيوب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:45 م
أحمد بتشان
أحمد بتشان
محمد مجدي
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طرحت الشركة المنتجة لأغنية المطرب أحمد بتشان الجديدة "فيك العبر"، الكليب الرسمي عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية التي تحمل معاني تتبلور حول المعاناة وقت الفراق بين الأحباب كتب كلماتها: أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها وتوزيعها خالد عز، وتم تسجيلها منذ أيام قليلة.

وطرح أحمد بتشان مؤخرًا أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" مع "هاى واى"، وهي رابع أغانى "بتشان" من ألبومه الجديد.

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