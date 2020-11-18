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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حكم قضائى يُلزم محافظة المنيا بسداد 678 ألف جنيه لشباب الخريجين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:57 م
محكمة
محكمة
صلاح عامر
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أكد شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة المنيا، البالغ عددهم 30 شابًا، أنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد مصنع منيا غاز، بسبب زيادة الرسوم الإضافية على توزيع الأسطوانة الواحدة بواقع 50 قرشًا على كل أسطوانة دون وجه حق لصالح صندوق خدمات التنمية بالمحافظة، ليتم استلامها بسعر نهائي 63 جنيهًا و57 قرشًا حيث يتم استلام 60 أسطوانة يوميًا.

أضاف شباب الخريجين، من خلال مستندات حصلت عليها «الدستور»، أنه تبين وجه الاختلاف بين ما يتم تحصيله في المصنع وشركة بتروجاس بزيادة 50 قرشًا خلال الفترة ما بين 25 ديسمبر لعام 2013 حتى 25 نوفمبر 2018 بلغ حجم الأسطوانات التي تم استلامها نحو 88 ألف أسطوانة و200 أسطوانة بالرّسوم الإضافية بواقع فروق أسعار بلغت لكل شاب كمستحقات نحو 25 ألف جنيه و١١٠جنيهات وفائدة 4% على تلك المبالغ.

وأكد شباب الخريجين أنهم حصلوا على حكم قضائي بصرف جميع المستحقات المتأخرة لشباب الخريجين البالغة إجمالية 678 ألف جنيه حيث تم تحصيل هذه المبالغ لصالح صندوق الخدمات، وكان ذلك مخالفًا للقانون ولا يوجد نص قانوني بفرض رسوم إضافية على السلع التموينية المدعمة والمسعّرة جبريًا ولا يجوز إضافة أي مبالغ عليها.

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