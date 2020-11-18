السودان: 27 ألف لاجئ إثيوبي في كسلا والقضارف

قال مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في القضارف (شرق السودان)، محمد رفيق نصري، إن إعداد اللاجئين الإثيوبيين في مركزي الاستقبال في المدينة 8 بمنطقة الفشقة في ولاية القضارف، و"حمداييت" في ولاية كسلا (شرق)، بلغ 27 ألف لاجئ.وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اجتماعا عقد اليوم الأربعاء في القضارف، بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف، مع المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني بالولاية.وناقش الاجتماع الوضع الراهن لدخول اللاجئين الأثيوبيين في مواقع العبور الحدودية والمعسكرات ومراكز استقبال اللاجئين الإثيوبيين والأوضاع الإنسانية للاجئين على خلفية ارتفاع تدفقات اللاجئين، جراء الصراع في إقليم "تيجراي".وقال نصري إن الاجتماع يهدف لزيادة وتيرة الاستجابة من قبل المنظمات للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة الممكنة من قبل المنظمات.من جانبه، أكد عبد الحفيظ محمد خليل مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف، أن الاجتماع يهدف لتنظيم وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للاجئين، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية والطوعية هي شريك حقيقي في تقديم الخدمات المختلفة للاجئين.في غضون ذلك، ثمن المندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو، جهود حكومة القضارف تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الأثيوبيين جراء النزاعات المسلحة في إقليم التيجراي.ودعا أكزل، خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة ومنظمات عاملة في مجال اللاجئين إلى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لإيواء اللاجئين بما يحفظ لهم الأمن.وقال إن السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ حتى الآن، مؤكدا استعداد المنظمات لإرسال الدعم للاجئين استجابة للأوضاع الإنسانية بمعسكرات اللجوء.