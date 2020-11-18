الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع نورا ناجي بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة الكاتبة الروائية نورا ناجي، في لقاء مفتوح وذلك يوم الثلاثاء المقبل 24 من نوفمبر الساعة الخامسة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي سيد محمود.تناقش الكاتبة الروائية نورا ناجي أحدث اعمالها رواية أطياف كاميليا، وكتابها المعنون بالكاتبات والوحدة.يشار إلى أن الكاتبة الروائية نورا ناجي قدمت 4 روايات هى مجمل الأعمال التى صدرت لها وهي الأولى «باتا» الصادرة عام 2015، ومرورا برواية «الجدار» الصادرة عام 2016، ورواية بنات الباشا 2017 والتى وصلت للقائمة القصيرة للرواية بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ14 لعام 2018، «أطياف كاميليا» الصادرة عن دار الشروق في يناير عام 2019.