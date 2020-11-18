832 مليون جنيه حصيلة «التصالح في مخالفات البناء» بالغربية

أعلنت محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 130 ألفا و428 طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي 832 مليونا و862 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه المبالغ المالية ستعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات ومرافق.وأكد طارق رحمي، محافظ الإقليم، أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات، بنسبة وصلت إلى 65%، و3 مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى إلى 50 جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في استلام جميع طلبات التصالح من المواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 30 نوفمبر 2020.