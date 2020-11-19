مواقف لـ كيت ميدلتون كسرت فيها القواعد الملكية (صور)



دائمًا ما تتهم ميجان ماركل بأن تخالف الكثير من القواعد الملكية منذ دخولها العائلة، وأن كيت ميدلتون هى الزوجة المثالية.



فى هذا التقرير نرصد الأخطاء التى وقعت فيها كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، من خلال كسرها للبروتكول الملكى، وفقًا لما ذكره موقع "Brightside".



ـ عدم لبس «خاتم الزواج»

لا يُسمح لأفراد العائلة المالكة بالظهور في الأماكن العامة دون خواتم الزواج، لكن كيت انتهكت هذه القاعدة عدة مرات، فعلى سبيل المثال، في عام 2018، أثناء زيارتها لمستشفى جريت أورموند ستريت، لم تكن زوجة الأمير ويليام ترتدي خاتمها الشهير الخاص بالزواج.

طلاء اظافر

ـ «طلاء أظافر لامع»

ميجان ماركل ليست الوحيدة التي تخرق قواعد الجمال الملكية، فقد شوهدت دوقة كامبريدج أيضًا مع طلاء أظافر لامع، الأمر الذى يعد من مخالفات القواعد الملكية.



فستاين قصيرة



ـ «فساتين قصيرة.. ممنوع»

هناك قاعدة غير مكتوبة تنص على ألا يزيد طول التنورة أو الفستان الخاص بأحد أفراد العائلة المالكة عن 4 بوصات فوق الركبة، لكن كيت أحيانًا تخرق هذه القاعدة وترتدي التنانير والفساتين القصيرة.

تطاير الفساتين

ـ «تطاير الفساتين»

من أجل الحفاظ على ثيابهم وتنانيرهم، حتى عندما يكون الجو عاصفًا، لديهم أوزان صغيرة مخيطة بها، لمنع تطايرها.



وعلى الرغم من أن الملكة تتبع دائمًا هذه القاعدة البسيطة، إلا أن كيت غالبًا ما تتجاهلها، مما يؤدي أحيانًا إلى مواقف محرجة.

«كعب طويل

ـ «كعب طويل.. ممنوع»

تقول قاعدة ملكية أخرى، أنه لا ينبغي للمرأة أن ترتدي الكعب الذي يزيد طوله عن 3 بوصات، لكن كيت لديها رأي مختلف، فغالبًا إن لم يكن دائمًا، ترتدي الكعب الطويل حقًا.



مشاهدة الولادة

ـ «سمحت لزوجها بمشاهدة ولادة طفلها»

وفقًا لتقليد وندسور، لا يمكن أن يكون والد الطفل موجودًا عند الولادة، لذلك فعلى سبيل المثال، عندما ولد الأمير تشارلز، كان دوق إدنبرة مشغولًا بلعب الاسكواش وعندما ولد ويليام، كان تشارلز يلعب البولو.



لكن كيت كسرت هذه القاعدة عندما طلبت من الأمير ويليام أن يكون معها في هذه اللحظة المهمة.

ممنوع اللمس