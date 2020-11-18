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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:28 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
نورهان عبدالرحمن
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أصدرت المديرية المالية بالجيزة قرارًا لجميع الإدارات التعليمية بشأن حساب الحد الأدنى والحافز التكميلي للمعلمين الذين تم ترقيتهم في 2019.

وشدد القرار التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة صرف الحافز من 1 يوليو 2019، مع صرف الفروق المالية-لمدة سنة و5 شهور- لهم بأقصى سرعة ممكنة، أي أن احتساب الحد الأدنى يرتبط بالحالة الوظيفية والمالية للموظف العامل في 1 يوليو 2019.
قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين
قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين

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