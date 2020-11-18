قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:28 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدرت المديرية المالية بالجيزة قرارًا لجميع الإدارات التعليمية بشأن حساب الحد الأدنى والحافز التكميلي للمعلمين الذين تم ترقيتهم في 2019.
وشدد القرار التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة صرف الحافز من 1 يوليو 2019، مع صرف الفروق المالية-لمدة سنة و5 شهور- لهم بأقصى سرعة ممكنة، أي أن احتساب الحد الأدنى يرتبط بالحالة الوظيفية والمالية للموظف العامل في 1 يوليو 2019.
وشدد القرار التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة صرف الحافز من 1 يوليو 2019، مع صرف الفروق المالية-لمدة سنة و5 شهور- لهم بأقصى سرعة ممكنة، أي أن احتساب الحد الأدنى يرتبط بالحالة الوظيفية والمالية للموظف العامل في 1 يوليو 2019.
قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين
قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين