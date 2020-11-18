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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

المبادرة المصرية لحقوق الإنسان.. منظمة مشبوهة بدعم من تركيا وقطر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:36 م
تميم واردوغان
تميم واردوغان
هاجر رضا
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زعمت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أن هدفها الأساسي منذ نشأتها في عام 2002 هو الاهتمام بالحقوق الخاصة بالمصريين، ودعم مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية، إلا إنها دأبت على مهاجمة الدولة المصرية وسياستها وإجراءاتها المتخذة فى مجال حقوق الإنسان.

بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب ١٩ منظمة مصرية ومراكز أخرى، ركزت عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتي من تركيا وقطر، وظهرت خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان، وكان يديره وقتها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.

وقال عمرو فاروق، الباحث في الشأن الإسلامي، إن التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.

وفي يوليو ٢٠١٧، كان اسم منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرًا في شهادة هيثم الشرابي، القيادي بحزب التجمع، عندما كشف عن تفاصيل رجال عبدالرحمن بن عمير النعيمي، أحد من وردت أسماؤهم فى قائمة الـ ٥٩ الصادرة عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فى شهادة نشرها عبر صفحته الرسمية على "موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك".

وقال الشرابى فى شهادته فى يوليو ٢٠٠٤ ما يلي: "قام النعيمى بإنشاء مؤسسة فى جنيف تحت اسم (الكرامة) وهى حسب ما جاء فى التعريف الموجود فى الموقع الإلكترونى الخاص بها أنها تعتنى بحالات التعذيب والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان فى الوطن العربي، وشركاء ( النعيمى) فى المؤسسة هم أسامة عباسى مدني، ابن عباسى مدنى القيادى الجزائري المتطرف و(أسامة) هو صاحب قناة المغربية وشريك فى قنوات الرشاد وقناة العصر، ويشارك النعيمى أيضا كل من رشيد مسلى وعباس أروي، ويبلغ التمويل السنوى لأنشطة المؤسسة حوالى (١٢٠٠١٨٥) فرنكًا سويسريًا.

وأضاف الشرابي: "في ٢٠١٠ بدأت مؤسسة الكرامة القطرية التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية".

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