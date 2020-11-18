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محمد العسيري

مصر

منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:17 م
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
مها صلاح
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زارت بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي، الأربعاء، منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلهم أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية، حيث زاروا الهرم الأكبر وتمثال أبوالهول ومنطقة البانوراما.

قال أشرف محيي الدين إن أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي أبدوا انبهارهم بضخامة الهرم الأكبر وطريقة بنائه وعدد أحجاره، كما أعربوا عن إعجابهم ببراعة المصري القديم في نحت تمثال أبوالهول.

في نهاية الزيارة، حرص أعضاء بعثة المنتخب على تسجيل زيارتهم بالمنطقة بالتقاط الصور التذكارية لهم بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبوالهول، ووعدوا بزيارة أهرامات الجيزة مرة أخرى بصحبة عائلاتهم.

كما زار أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي المتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

من ناحيتها، أشارت صباح عبدالرزاق، مدير عام المتحف، إلى أن أعضاء المنتخب الأولمبي البرازيلي بدأوا جولتهم بالمتحف بزيارة آثار الدولة القديمة، حيث أبدوا انبهارهم بتمثال الملك خفرع ورع حوتب ونفرت والقزم سنب، كما أعربوا عن إعجابهم بمدى دقة النحت في مصر القديمة والترابط الأسرى الذى يتضح من خلال التماثيل.

كما شاهدوا مجموعة الملك توت عنخ آمون، وأعربوا عن بالغ سعادتهم لرؤية القناع الذهبى للملك الذي يعتبر أيقونة الآثار المصرية القديمة المشهورة على مستوى العالم، ورؤية أضخم تمثال بالمتحف للملك أمنحوتب الثالث والملكة تى وبناتهما.
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)
منتخب البرازيل يمسح أحزان هزيمته أمام الأهرامات (صور)

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