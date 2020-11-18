الأمم المتحدة تدعو لدعم السودان لاستيعاب اللاجئين الإثيوبيين

وثمن المندوب الدائم للامم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو الجهود الكبيرة والمقدرة التي قادتها حكومة القضارف تجاه اللاجئين الإثيوبيين خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من منظمات الأمم المتحدة ومناديب عدد من المنظمات العاملة في مجال اللاجئين، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".





وشدد المسئول على أن السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ إلى الآن؛ مؤكدا استعداد المنظمات لإرسال الدعم للاجئين استجابة للأوضاع الإنسانية بمعسكرات اللجوء.





أشادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بجهود ولاية القضارف السودانية تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الإثيوبيين جراء النزاعات المسلحة في إقليم التيجراي بتخصيص معسكرات دائمة لإقامة اللاجئين بمعسكر أم راكوب والطنيدبة.ودعا المسئول الأممي إلى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لإيواء اللاجئين بما يحفظ لهم الأمن.من جانبه، أكد والي القضارف أن تزايد أعداد اللاجئين فاق إمكانية الولاية الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بضرورة التدخل العاجل؛ مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون التام مع المنظمات تجاه إغاثة اللاجئين وإيوائهم وتقديم الرعاية الصحية والغذاء لهم.