تكثيف ساعات تصوير «اللعبة 2» لعرضه قبل رمضان

يواصل صناع مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة المسلسل تصور المشاهد بشكل يومي مع تكثيف ساعات التصوير خاصة أنه من المقرر عرضه قبل حلول الشهر الكريم، مشيرا إلى أنهم يستأنفون التصوير يوم السبت المقبل داخل استوديو مصر في المريوطية هرم بعدما أنهوا تصوير المشاهد الخارجية في مختلف الديكورات بمدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي.مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبوالسعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.