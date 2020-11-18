صابر الرباعى يحيى حفل الكريسماس بـ«المنارة»

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي على مسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس.ويقام الحفل يوم 25 ديسمبر المقبل احتفالا بعيد الكريسماس، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تذاكر الحفل وأسعاره.وكان صابر الرباعي قد أحيا مؤخرا حفل ختام النسخة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير وشهد الحفل الإطلالة الأولى لصابر الرباعي في حفل غنائي منذ عام وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.