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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: رفع أسعار الفائدة في تركيا لن ينقذ الاقتصاد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:18 م
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناسي أغبال حصل على فرصة مبكرة، الخميس الماضي، للتصرف بجرأة بشأن رسائله الصديقة للسوق، مدعومة بمباركة واضحة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة أنه نظرًا بأن ناسي أغبال يتطلع إلى طي الصفحة في فترة تشديد السياسة النقدية الخفية، يتوقع جميع المحللين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج زيادة في سعر الفائدة، بمتوسط ​​تقدير لرفع 475 نقطة أساس إلى 15٪.

ونوهت الوكالة بأنه بعد فترة طويلة من الدعوة إلى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلًا من كبحه، تعهد أردوغان بدعم فريقه الاقتصادي الجديد بسياسات من شأنها أن تريح المستثمرين بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، قبل يوم واحد من القرار تراجع أردوغان عن بعض تصريحاته، مجددًا التحذيرات من العبء الذي تفرضه المعدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.

اللافت للنظر إلى أنه لا يعد سعر الفائدة هو التحدي الوحيد الذي يواجه اغبال، ولكن هناك هيكل تمويل معقد تركه سلفه مراد أويسال، الذي اعتمد على تشديد الباب الخلفي باستخدام أدوات هامشية فشلت جميعها في إنقاذ الليرة.

وأكدت الوكالة أن الارتفاع بمقدار 475 نقطة أساس يبدو مهمًا بشكل رمزي للقيادة الجديدة لاكتساب ثقة الأسواق المالية، لكنه في الواقع يرفع فقط معدل السياسة الفعال بأقل من 75 نقطة أساس، أي أنه لن يعمل على حل أزمة الاقتصاد المنهك والعملة المنهارة.

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