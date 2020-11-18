محافظ بنى سويف يلتقى شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمجموعة من شباب ورشة التنمية المحلية التابعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بحضور محمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى.واستعرضت المجموعة عددًا من مخرجات الورشة والمبادرات التنموية التي انبثقت عنها، وإمكانية تطبيقها والآليات والخطوات العملية في سبيل ذلك، والتعرف على نموذج التجربة الشبابية بالمحافظة.وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالوفد الشبابي، معربا عن اهتمامه الكبير برؤية شباب البرنامج الرئاسي للتنمية المحلية ومخرجات الورش المنعقدة في هذا الشأن، التي تستهدف محور التنمية المحلية كركيزة رئيسية في منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة وجهود تطوير أدائه بما يواكب متغيرات ومتطلبات الوقت الراهن والتغيرات المستقبلية، مشيرا إلى حرص منظومة العمل بالمحافظة على الاستفادة من كل الجهود في هذا المجال، وذلك يمثل ثمرة ونتاج نوعي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.