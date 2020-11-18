رئيس مدينة مطروح: انتهينا من تسليم 41 بئر نشو لأهالينا بالقرى

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تسليم 21 بئر نشو موزعة على القرى "٢ برأس الحكمة، ٤ بالجراولة، ٢ بعلوش، ٦ بالنصر، ١ بالسقيفة، ٢ بوادى الرمل، ٣ بوادى ماجد، ٣ بطريق سيوة"، وذلك ضمن خطة 2019 -2020 الممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة.وأضاف جاب الله أنه تم تسليم 41 بئر نشو من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 الخاص بإجراء المعاينات حتى استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جارٍ العمل للانتهاء من باقي الآبار للمتقدمين بالقرى التابعة للمركز شرقا وغربا، طبقًا للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة، تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو.