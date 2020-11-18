الأنبا أرسانيوس يهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه

تقدم الأنبا ارسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، برسالة تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد تجليسه الثامن.وقال الأنبا أرسانيوس: "نتمنى من الله أن يثبت كرسي البابا تواضروس سنينة طويلة وأزمنة هادئة مديدة"وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ 118 في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على كرسى القديس مارمرقس الرسول، فى 18 نوفمبر عام 2012.