رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 5 سنوات لصاحب محل يتاجر بالمخدرات في الإسكندرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:17 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 50 طربة حشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين طارق جاد المتولي علي، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 205 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على صاحب سوبر ماركت لحيازته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم ع.س.ن، 36 سنة، صاحب سوبر ماركت، بالطريق الساحلي، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

«المكشوف والمحجوب».. قصة الحجاب ما بين التقويض والتفريط

دار الكتب والوثائق تشارك فى معرض الأوبرا الأول للكتاب

كل ما تريد معرفته عن معرض كتاب الدقى المخفض

الجمعة.. السيمفونية البطولية بين بيتهوفن وبونابرت بقصر المانسترلي