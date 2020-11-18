السجن 5 سنوات لصاحب محل يتاجر بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 50 طربة حشيش.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين طارق جاد المتولي علي، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.ترجع أحداث القضية رقم 205 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على صاحب سوبر ماركت لحيازته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم ع.س.ن، 36 سنة، صاحب سوبر ماركت، بالطريق الساحلي، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.