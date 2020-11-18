القبض على 3 قتلوا مزارع وأصابوا شقيقه بملوي

نجحت وحدة مباحث مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، في إلقاء القبض على 3 مزارعين قتلوا وأصابوا شقيقين خلال مشاجرة بينهم بسبب تسرب مياه الري من أرضهما إلى زراعات خالهما المجاورة لأرضهما بقرية البراجيل.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بنشوب مشاجرة بقرية البراجيل التابعة للمركز استخدمت فيها العصي والشوم وأسفرت عن مصرع "علي خلف عبد الرشيد عبدالمنعم 25 سنة، فلاح" وإصابة شقيقه "محمود 40 سنة" فلاح وتم نقله لمستشفى ملوي العام، والتي قامت بتحويله لمستشفى المنيا الجامعي لإصابته بكسور متعددة بعظام جسده.وانتقل إلى مكان الواقعة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ حيث تبين من التحريات الأولية أن سبب وقوع المشاجرة حدوث تسرب لمياه الري من الأرض الزراعية والتي يمتلكها "خلف رشيد عبدالمنعم 63 سنة" والد المجني عليهما للأرض الزراعية الخاصة بـ "شوكت حسن عبدالحكيم 62 سنة"، خال المجني عليهما مما أدي إلي وقوع مشاجرة بينهم استخدمت فيها العصي والشوم.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 18057 والعرض على النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتكليف أجهزة البحث بعمل التحريات اللازمة وتم ضبط الجناة وهم "ش. ح، 66 سنة"، ونجلة "هاني، 39 سنة"، و"على. ح، 39"، سنة مزارعين، ومقيمين بذات الناحية.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.