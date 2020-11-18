روسيا: 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام إلى «قره باغ»



وأوضح كوناشينكوف- وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- أن 22 رحلة تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الرحلات التي نفذها الطيران العسكري الروسي إلى المنطقة 184 رحلة منذ دخول نظام وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في قره باغ حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.



وتابع المتحدث باسم الوزارة أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية قامت بإعادة تمركز نقاط المراقبة التابعة لها وغيرت عددها، نظرًا لمتطلبات الوضع الميداني، مشيرًا إلى أن هناك 23 نقطة مراقبة حاليًا تنفذ متابعة الوضع في نطاق إجراء عملية حفظ السلام هي 11 نقطة في منطقة المسئولية الشمالية، و12 نقطة في المنطقة الجنوبية، وذلك بعد إقامة 25 نقطة مراقبة، هي 9 نقاط في كل من المنطقتين المذكورتين، بالإضافة إلى 7 نقاط مؤقتة تم نشرها في "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وإقليم قره باغ.



ويشهد الإقليم، الذي بات مسرحًا للنزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا حتى 10 نوفمبر، انتشار قوات روسية لحفظ السلام، وقوامها 1960 عسكريا و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من العربات والمعدات العسكرية الخاصة.



ويتم انتشار قوات حفظ السلام بموجب البيان الذي تبناه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، في 9 نوفمبر، والذي نص على وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية في قره باغ، مع بقاء قوات الطرفين في مواقعها عند الإعلان عن البيان.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن طيران النقل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام الروسية إلى إقليم "قره باغ".