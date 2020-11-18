وزير خارجية الصين: «المعلم» كرس حياته للدفاع عن استقلال ووحدة سوريا

نعى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية أمس الأول الاثنين، مؤكدا أنه كرس حياته للدفاع عن استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها.

وقال وانغ –في برقية تعزية للحكومة السورية اليوم الأربعاء إن "المعلم وقف بصلابة حماية لمصالح سوريا والشعب السوري، وكافح بلا كلل حتى نهاية حياته. وإن وطنيته ومهنيته جديران بالإعجاب وسيظل في الذاكرة".

وأضاف وانغ أن "المعلم كانت مشاعره ودية تجاه الشعب الصيني، وقدم إسهامات مهمة لتسهيل وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين الصين وسوريا".

وتابع وانغ "إن الصين، كما هو معتاد، تدعم الحكومة السورية والشعب السوري في حماية استقلال وطنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية، وأن الصين تعتزم العمل مع سوريا للمضي قدما بالعلاقات التقليدية الودية بين الصين وسوريا".