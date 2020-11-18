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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قمة ثلاثية تجمع ملك الأردن وعاهل البحرين وولي عهد أبوظبي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:24 م
ملك الأردن عبدالله
ملك الأردن عبدالله الثاني
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عقد ملك الأردن عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قمة ثلاثية في العاصمة الإماراتية اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تأكيد القادة خلال القمة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة.
وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.
وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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