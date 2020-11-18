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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بكين تدعو واشنطن لوقف استخدام القضايا الدينية للتدخل في شئون الدول

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:27 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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دعت الصين اليوم الأربعاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم الأربعاء، إن بعض السياسيين الأمريكيين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو معتادون على ما وصفه "تشويه صورة" دول أخرى من خلال قضايا مثل ما يسمى بـ "الحرية الدينية"، مشيرا إلى أن الصين أعربت مرارا معارضتها الشديدة لذلك، كما تعارض بشدة تعاون الدول المعنية مع الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
واعتبر جيان أنه "مقارنة بالصين، فإن الوضع الديني في الولايات المتحدة أكثر إثارة للقلق، وأنه يجب على السياسيين في بعض الدول مثل الولايات المتحدة أن يركزوا على الأوضاع لديهم أكثر ويتوقفون عن استخدام القضايا الدينية للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى".

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