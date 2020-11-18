حصول مدرسة كلابشة الفنية على المركز الأول في الإذاعة

حصلت مدرسة كلابشة الثانوية الصناعية بنات بنصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، على المركز الأول في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات مدير إدارة التربية والتعليم بنصر النوبة.ويقول كامل عبدالرحمن، مدير المدرسة، إن فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى المحافظة، يعود للمجهود الذي بذله المعلمون مع الطالبات حتى يتمكن من الحصول على هذا المركز.وأوضح «عبدالرحمن» أن هذا التفوق يعود أيضًا إلي أن جميع المدرسين بالمدرسة يقفون صفا واحدا حتى يسهموا في تقدم المدرسة وازدهارها، لافتًا إلى أن المتسابقين سيتنافسون خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية، ويبذلون أقصى جهد حتى يحصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية.