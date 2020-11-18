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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يكرم العاملين بمستشفى الجامعة الرئيسي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:32 م
رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
عمرو حسن
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كرم الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريضية والفنيين والعاملين بكافة قطاعات مستشفى الجامعة الرئيسى تقديرا لجهودهم فى تقديم الخدمات الطبية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى إصابة ووفاة عدد منهم، تم التكريم  بمدرج  الدكتور إبراهيم أبوالنجا بكلية الطب جامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تامر أبو السعد القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور  محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بأقسام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسى، أسر كل من الدكتور طارق الجمل نائب مدير مستشفى جامعة المنصورة الرئيسى السابق، وعلية شعبان عطا فنية تمريض بالمستشفى، وزكى فريد زكى فنى بالإدارة الهندسية بالمستشفى الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

فيما أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بجهد جميع العاملين بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى خاصة فريق الترصد ومكافحة العدوى وقسم العزل فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، رغم صعوبة مواجهة مرض لا نعرف أبعاده تسبب فى إصابة ووفاة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى تكريم مجلس جامعة المنصورة للجنة العلمية التى شكلتها الجامعة منذ عدة أشهر للتصدى لفيروس كورونا المستجد وإلى حرص قيادات الجامعة على الذهاب لكافة مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية  للثناء على جهد كافة العاملين بها فى مواجهة هذا الفيروس.

ووعد بتقديم الدعم لكافة مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية للاستمرار فى التصدى بفاعلية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور تامر أبوالسعد القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة على ريادة الجامعة فى مجال الطب على المستوى المحلى والإقليمى والدولى التى تجلت فى تصدى كافة الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفيات الجامعة ومراكزها التصدى وخاصة مستشفى الجامعة الرئيسى بفاعلية لفيروس كورونا المستجد.

وأثنى الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة على دعم إدارة الجامعة لكافة المستشفيات والمراكز الطبية ماديا ومعنويا فى التصدى لفيروس كورونا المستجد وعلى جهد كافة الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بكافة أقسام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسى فى مواجهة هذا الفيروس.

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