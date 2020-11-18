شريف دسوقي: كاملة أبوذكري من جيل «النجوم الشبعانة»

قال الفنان شريف دسوقي إن علاقته بالمخرجة الكبيرة كاملة أبوذكري ممتدة منذ أول عمل فني قامت بإخراجه، فهو متابع جيد وعاشق لكل ما قدمته من تاريخ كبير، متابعا أنه يحتاج إلى ألقاب عدة ليضعها قبل أن ينطق باسمها، وينبهر دائما بأداء الممثلين الذين يعملون أمام كاميراتها، معقبا: "يتردد على ذهني سؤال.. ماذا تقول هذه المخرجة لهؤلاء النجوم ليقوموا بهذا الأداء المبهر وتخرج منهم طاقة فنية كبيرة لهذا الحد؟!".وأضاف "دسوقي"، خلال استضافته في برنامج الچوكر عبر منصة WATCH iT مع مقدم البرامج محمود فكري، أنه يشعر وكأن علاقته ممتدة بها منذ أربعين عاما، وأصبح يفهم الأوردر الذي تطلبه قبل أن تقوله، بل وأصبح يفهمها من نظرة عين.وتابع حديثه مع محمود فكري: دائما ما أقول إن كاملة أبوذكري تحديدًا من جيل النجوم الشبعانة، وعملي معها كان حلما كبيرا وتعلمت منها الكثير، وليس لديها أي صغائر ممكن أن تمارسها على الآخرين.يذكر أن منصة WATCH iT تعرض حصريًا برنامج "الچوكر" كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عددًا من مشاهير الفن والطرب.