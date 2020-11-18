رئيس جامعة المنوفية يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بعمداء الكليات بحضور نوابه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبدالرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في لقائه الشهرى لمتابعة سير العملية التعليمية، ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.وشدد رئيس الجامعة على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها على الجميع، من أول دخول الطلاب للحرم الجامعى وأثناء المحاضرات ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وجميع المترددين، وتفعيل لجان متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعداد تقرير يومي يرسل لمكتب رئيس الجامعة.وناقش رئيس الجامعة ما تم إقراره بشأن التعليم الهجين وتطبيق كافة إجراءاته التي تم وضعها في بداية العام الدراسى، وما تم رفعه من المقررات الدراسية بالكليات وسير العمل بالمنصة الإلكترونية.