التضامن: تحقيقات حادث أتوبيس الجيزة المدرسي تخضع للطب الشرعي

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن التحقيقات حول انقلاب حافلة مدرسية أمام المتحف المصرى بالجيزة، تخضع حاليًا للطب الشرعي وليس لصندوق مكافحة التعاطي والإدمان، موضحًا أنه ليس من الضرورة أن تكون كافة الحوادث بسبب الإدمان.أضاف عثمان، لـ«الدستور»، أن الصندوق يكثف حاليًا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الحالي من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.وشهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب حافلة مدرسية أمام المتحف المصري، أسفرت عن إصابة 17 شخصًا بالأتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.