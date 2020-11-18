رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: تحقيقات حادث أتوبيس الجيزة المدرسي تخضع للطب الشرعي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:55 م
عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن
ولاء جمال
طباعة
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن التحقيقات حول انقلاب حافلة مدرسية أمام المتحف المصرى بالجيزة، تخضع حاليًا للطب الشرعي وليس لصندوق مكافحة التعاطي والإدمان، موضحًا أنه ليس من الضرورة أن تكون كافة الحوادث بسبب الإدمان.

أضاف عثمان، لـ«الدستور»، أن الصندوق يكثف حاليًا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الحالي من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وشهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب حافلة مدرسية أمام المتحف المصري، أسفرت عن إصابة 17 شخصًا بالأتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

على رأسهم أحمد حسن كوكا... 3 إصابات جديدة فى المنتخب بفيروس كورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن حوافز المعلمين

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع نورا ناجي بمكتبة مصر الجديدة

في جنازة أسمهان وحرمانها من الأمومة.. 5 مواقف أبكت تحية كاريوكا

«قلده رغم إدانته لأفلامه».. أحمد خالد توفيق ينتحل شخصية يوسف شاهين

سر منع تدريس كتاب «النبي» لجبران خليل جبران بالجامعة الأمريكية