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تقارير ومتابعات

«سيدة الفرح»: «كنت بختار عروسة لابني.. وحققت حلمي بالشهرة بعد 58 عاما»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
سيدة الفرح
سيدة الفرح
هاجر رضا
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امرأة خمسينية نشرت حالة من البهجة عبر موقع "فيسبوك" بعدما ظهرت في فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحاول اختيار فتاة لابنها للزواج، الأمر قوبل بالضحك في البداية، بسبب إشارات الأم، ليظهر الابن في نهاية الفيديو ليؤكد اختيار العروس، الفيديو أثار إعجاب روّاد موقع "فيسبوك" ووصفوها الحاجة أحلام محمد عبد العزير، بأشهر أم على السوشيال ميديا.

وقالت أحلام محمد عبد العزير، صاحبة الـ58 عاما، إنها كانت تريد اختيار عروس لابنها بعد فشل موضوع الخطوبة له 3 من مرات من قبل، مؤكدًة أنها اعتادت في كل حفلات الزفاف التي تحضرها تصوير الفتيات وإرسال صورهنّ لابنها "عمرو" لاختيار واحدة من بينهن.

وواصلت أحلام حديثها لـ"الدستور": "عمرو ابني كان مفكر انه لم يصورني هيمنعني اختارله عروسة، وهو اللي طلب مني اختار عروسة لما معرفش كل المرات اللي فاتت، بس مكناش متوقعين إن كل دا يحصل، هو قالي إنه هيبعته لصحابه بس، فجأة لاقيته بيقولي إحنا بقينا تريند، وربنا يسعده هو وكل الشباب".

وأكدت الأم المعروفة عبر السوشيال ميديا بـ"سيدة الأفراح"، أنه تم تحديد موعد لرؤية العروس التي تم اختيارها من الفرح بعد غد الجمعة "وربنا يتمم بخير"، متابعًة: "حققت حلمي واشتهرت بعد 58 عاما، انا كان نفسي أبقى مشهورة طول عمري".

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