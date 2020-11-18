رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال التطوير بالمستشفى الرئيسي

زار الدكتور عماد عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، المستشفى الرئيسي بالجامعة لمتابعة أعمال التطوير لرفع كفاءة قسم الصدر بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور ‏محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.و‏أكد رئيس جامعة طنطا في بيانه أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه من أعمال التطوير والإحلال والتجديد الشامل التي يجري تنفيذها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من أعمال والوقوف على نسب التنفيذ الفعلي، استمرارا لتقديم الخدمات العلاجية وتقديم سبل الدعم والرعاية الصحية للمرضى.كان الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعلن منذ أيام قليلة عن تجهيز قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي ليصبح مركز جامعي متخصص في علاج وأبحاث الكورونا بمشاركة نخبة من أساتذة طب طنطا مع توفير جميع الأدوية الحديثة لعلاج كورونا، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث العلمية بما يعكس خبرة الفريق الطبي المشارك من أساتذة طب طنطا فى التعامل مع الحالات المختلفة لمرضى كورونا.