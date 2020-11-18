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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ليلى علوى تبدأ تصوير «ماما حامل».. غدًا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:38 م
ليلى علوي
ليلى علوي
منار إبراهيم
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يعكف صناع فيلم "ماما حامل" الذي تخوض بطولته الفنانة ليلى حلوي على التحضيرات اللازمة والتجهيزات الأخيرة للعمل قبل انطلاق تصويره.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أنه من المقرر انطلاق التصوير يوم الخميس المقبل في مدينة السادس من أكتوبر بعدما استقر المخرج على معاينة أماكن التصوير وعلى قائمة الأبطال المشاركين بشكل كامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وتم التعاقد مع النجم الكوميدي بيومي فؤاد وجار إبرام تعاقد باقى النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

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