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الكرازة

دير القديسة دميانة يشارك بمعرض الكتاب القبطى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:24 م
دير القديسة دميانة
دير القديسة دميانة ببراري
تريزة شنودة
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شارك دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، فى فعاليات معرض الكتاب القبطي، المقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حتى مساء اليوم.

من جانبها، قالت الأم "هيلانة"، المكرسة بدير القديسة دميانة، إن الدير يشارك العام الحالي بجميع إصدارات الراحل الأنبا بيشوي، مطران إيبارشية دمياط ورئيس الدير السابق، جميعها عن اللاهوت المسيحي.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن من الكتب المشاركة بمعرض الكتاب القبطي للراحل الأنبا بيشوي، من بينها كتاب "علمنا أن نصلى" وكتاب "مشتهى الأجيال" و"قصة القداسة" و"المجامع المسكونية"، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا فى العام الحالى.

وتابعت الأم "هيلانة" أن من الإصدارات الصادرة عن الدير بالعام الحالي خلال معرض الكتاب القبطى 2020 م، كتبًا عن معجزات القديسة دميانة والتي يحرص الدير على توثيقها والتأكد منها قبل نشرها.

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