«الإسكندرية للفيلم القصير» يغلق باب استقبال الأعمال المشاركة

أعلن مونى محمود، المدير الفنى لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن غلق باب استقبال الأفلام بدورته السابعة والمنتظر إقامتها مطلع عام 2021، مشيرًا إلى أن عدد الأفلام المقدمة للمشاركة وصل إلى 450 فيلما ما بين روائي، وثائقي وتحريك، بخلاف أفلام الطلبة، بالرغم من قلة إنتاج العام في مختلف دول المنطقة العربية بسبب جائحة كورونا.وتكونت لجنة اختيار الأفلام وتصفيتها من النقاد (محمد أحمد- دانيال تانيليان- محمد كسبر- داليا كمال).ومن جهته أكد محمد محمود، رئيس المهرجان، استمرار العمل هذا العام لفتح نافذته بشكل مختلف أمام صناع الأفلام، وسعي الإدارة لتحقيق مهرجان يليق بصناع الأفلام القصيرة حول العالم العربي.فيما رحب محمد سعدون، مدير المهرجان، بدعم ومساندة محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث وعد خلال حفل ختام الدورة السادسة برعاية المحفل السينمائي الواعد بشكل أقوى لما لمسه من تأثيره الواضح خلال السنوات الماضية.وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أشادت بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بصورة مشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها، لأن جمهور تلك المدينة يستحق.يذكر أن "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، تقديرًا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن ، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.