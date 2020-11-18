رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الإسكندرية للفيلم القصير» يغلق باب استقبال الأعمال المشاركة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:42 م
مونى محمود
مونى محمود
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلن مونى محمود، المدير الفنى لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن غلق باب استقبال الأفلام بدورته السابعة والمنتظر إقامتها مطلع عام 2021، مشيرًا إلى أن عدد الأفلام المقدمة للمشاركة وصل إلى 450 فيلما ما بين روائي، وثائقي وتحريك، بخلاف أفلام الطلبة، بالرغم من قلة إنتاج العام في مختلف دول المنطقة العربية بسبب جائحة كورونا.

وتكونت لجنة اختيار الأفلام وتصفيتها من النقاد (محمد أحمد- دانيال تانيليان- محمد كسبر- داليا كمال).

ومن جهته أكد محمد محمود، رئيس المهرجان،  استمرار العمل هذا العام لفتح نافذته بشكل مختلف أمام صناع الأفلام، وسعي الإدارة لتحقيق مهرجان يليق بصناع الأفلام القصيرة حول العالم العربي.

فيما رحب محمد سعدون، مدير المهرجان، بدعم ومساندة محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث وعد خلال حفل ختام الدورة السادسة برعاية المحفل السينمائي الواعد بشكل أقوى لما لمسه من تأثيره الواضح خلال السنوات الماضية.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أشادت بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بصورة مشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها، لأن جمهور تلك المدينة يستحق.

يذكر أن "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، تقديرًا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن ، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

موضوعات متعلقة

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع نورا ناجي بمكتبة مصر الجديدة

في جنازة أسمهان وحرمانها من الأمومة.. 5 مواقف أبكت تحية كاريوكا

«قلده رغم إدانته لأفلامه».. أحمد خالد توفيق ينتحل شخصية يوسف شاهين

سر منع تدريس كتاب «النبي» لجبران خليل جبران بالجامعة الأمريكية