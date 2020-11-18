عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد ضرورة العمل على إنجاح عملية السلام

أكد الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة العمل على إنجاح عملية السلام وإكمالها كواحدة من أهم تحديات المرحلة الانتقالية.وذكر مجلس السيادة السودانى، أن تاور التقى اليوم الأربعاء مع مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، بمقر إقامته بالخرطوم، حيث بحث اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان والدور المطلوب من الحكومة الانتقالية للاضطلاع به في المرحلة المقبلة.وقال دكتور صديق تاور، في تصريح صحفى، إن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول أداء الحكومة وما صاحبه من نجاحات وإخفاقات وكيفية الاستفادة من التجربة، بما يعزز ويحسن الأداء الحكومي لمصلحة السودان لا سيما في تطوير الأداء الاقتصادي.وأضاف: "وجدنا تفهمًا وتجانسًا في الرؤى حول تشخيص المشكلات، وكيفية معالجتها وسنعمل كفريق واحد منسجم بما يحقق مصلحة الشعب السوداني".من جانبه، قال مني أركو مناوي، رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، إن اللقاء تناول العديد من القضايا التي تصب في مصلحة المواطن وكيفية تنفيذ اتفاق السلام وإكماله، مطالبًا بضرورة الإسراع في التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق للحاق بركب مسيرة السلام.وأشار إلى أهمية التواصل مع مكونات المجتمع النشطة من شباب وطلاب ومرأة بهدف تحسين معاش المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.وأضاف أن اللقاء بحث كيفية تحقيق الانسجام التام بين رغبات الشعب وما تقوم به الحكومة من برامج وخطط.