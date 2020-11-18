مرسى علم تعلن أسماء مستحقى إسكان الشباب بالمدينة

أعلن رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، عن أسماء القرعة العلنية الخاصة بوحدات إسكان الشباب المرحلة الثانية بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.وطالب مجلس مدينة مرسى علم، المستحقين لوحدات إسكان الشباب المرحلة الثانية بعدد 799 شقة بأسمائهم بالقرعة العلنية يوم 11- 11- 2020 وطبقًا للكشوف المعلنة بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، الحضور إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالمواعيد من عمارة رقم 1 إلى عمارة رقم 22 يوم 1- 12- 2020 حتى يوم 10- 12 -2020، ومن عمارة رقم 23 إلى عمارة رقم 45 من يوم 13- 12- 2020 حتى يوم 22- 12- 2020، ومن عمارة رقم 46 إلى عمارة رقم 67 من يوم 23- 12- 2020 حتى يوم 31- 12- 2020، وذلك لتحديث البيانات والأوراق المطلوبة (إيصال التوريد- بطاقة شخصية سارية رقم قومى الزوج- بطاقة شخصية سارية رقم قومى الزوجة- قسيمة الزواج مميكنة- شهادات ميلاد الأولاد مميكنة).