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مصر

الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع «نصر 18»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:18 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "نصر 18"، الذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة التى قد تحدث أثناء سير القتال.

ثم عقد الفريق محمد فريد لقاءً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية نقل فيه تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كما ناقش الضباط وضباط الصف والجنود فى مختلف الموضوعات التى تدور فى أذهانهم نحو كافة الأمور المتعلقة بالشأن الداخلى والإقليمي والعالمى، مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك لمختلف الموضوعات المتعلقة بالمصالح الوطنية، وأيضًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى المعاهد والكليات العسكرية.

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