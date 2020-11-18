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مصر

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 24

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:14 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الخميس الطقس نهارًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ولطيفًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وأن تكون الظواهر الجوية شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على بعض المناطق والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الوصف الفني لخرائط الطقس: (يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فيكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.1 متر إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
الإسكندرية 23 16
وادي النطرون 23 16
طنطا 24 15
شبين الكوم 24 16
دمنهور 23 17
بلطيم 23 17
مطروح 21 18
السلوم 20 17
سيوة 23 12
بورسعيد 24 19
دمياط 24 18
الزقازيق 24 16
المنصورة 24 16
الإسماعيلية 24 15
السويس 24 16
العريش 25 16
رفح 24 15
راس سدر 25 16
نخل 23 10
نويبع 25 20
طابا 24 19
كاترين 19 08
الطور 24 18
شرم الشيخ 27 20
الغردقة 28 18
مرسى علم 27 18
الفيوم 24 15
بني سويف 24 14
المنيا 25 14
أسيوط 25 13
سوهاج 25 14
قنا 26 14
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
إدفو 27 15
أبوسمبل 28 15
الوادى الجديد 26 13
الشلاتين 28 20
أبورماد 28 20
حلايب 27 21
رأس حدربة 26 21

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