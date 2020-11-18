الثقافي الصيني يعلن نتائج نهائيات مهرجان «مصر تتغنى 2020»

أعلن المركز الثقافي الصيني نتائج نهائيات المهرجان الغنائي السنوي مصر تتغنى 2020، واللافت أن المتأهلات 9 فتيات، وشاب واحد بأصوات مميزة يؤدون أغنيات كلاسيكية صينية.والواصلات للنهائيات هن شيماء يسري بأغنية "اليد اليسرى تمسك بزهرة وتلوح اليد اليمنى بالسيف"، وسارة إبراهيم بأغنية "كيف تضل طريقك في سفرك، وكنت في كل لحظة من وقتك"، ونورهان محمد بأغنية "ترى متى يعود الربيع، ومتى أعد مرة أخرى أمسك بيديك"، وإينا فاضل بأغنية "يا أكثر نجم مضيء في سماء الليل، فرحت أدعو أن أمتلك روح صافية"، ودانة أحمد صالح بأغنية" أنظري إلى فراشات الربيع، كيف تطير بشكل بديع، ودميانة تادرس بأغنية "يا جيو آر! سأوصلك إلى الأفق البعيد"، وعبد الرحمن عادل بأغنية "كأس النبيذ الأحمر المهتز، جعلت شفتيك كما لو ملطخة الدم"، وفيرونيكا وائل نبيل الصافي بأغنية "ليس لدي أحد سواك، وأظل أنا أنتظر"، وجوليانا عزت بأغنية "حين يصبح الحب مجرد أطلال، تستخدم الرموز لتدوين الذكريات"، ومروة صلاح بأغنية "أنا شمسك، في أعماق قلبك، في أغوار قلبك".المسابقة استقبلت المشاركات من مواطنين مصريين تتراوح أعمارهم 14-60 عامًا وغيرهم من الناطقين الأصليين لغير الصينيين وغير الصينيين الذين يعيشون في مصر.لا تسمح المسابقة للمتسابقين الذين فازوا بالجائزة الأولى في مسابقة "غناء مصر" 2019 بالمشاركة، كما لا يُسمح للمتسابقين الذين فازوا بجوائز أخرى لـ "Singing Egypt" في 2019 بالمشاركة في نفس الأغنية في السنوات السابقة.تختار لجنة التحكيم 10 متسابقين ومتناوبين اثنين لدخول النهائيات، وسوف يجتاز مركز القاهرة الثقافي الصيني صفحة الفيسبوك والموقع الرسمي قبل 25 سبتمبر. ويعلن حساب WeChat العام والأنظمة الأساسية الأخرى عن قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، وسيتم إخطار الوقت والموقع والقواعد التفصيلية للنهائي بشكل منفصل.يتمكن المشاركين من التسجيل بشكل فردي أو من خلال المدارس أو المؤسسات أو الوحدات ذات الصلة لتنظيم اللاعبين للتسجيل بشكل جماعي.وتسمح المسابقة فقط للمغنين المنفردين بالمشاركة، ز يمكن للمتسابقين إرسال أعمال غلاف للأغاني الصينية وتشجيع الأغاني الصينية الأصلية.للمسابقة جائزة أولى بمكافأة قدرها 10000 جنيه مصري ؛ وجائزتين ثانية بمكافأة قدرها 5000 جنيه مصري؛ و3 جوائز ثالثة بمكافأة قدرها 3000 جنيه مصري. 4 جوائز للتميز، مع مكافأة 1500 جنيه.