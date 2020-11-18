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8 نصائح عند تناول طعام خارج المنزل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:42 م
دكتور محمد علام
دكتور محمد علام
سارة ساويرس
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يتخوف كثيرون من انتقال فيروس كورونا، لتناول أغذية أو مأكولات مجمدة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فلا توجد خطورة من الأغذية المحفوظة أو المجمده، ويظل الخطر انتقال كورونا عن طريق الأكل منخفض.

ولذا يقدم دكتور محمد علام، نائب رئيس مستشفى النجيلة للعزل سابقا نصائح للحماية من كورونا عند تناول الطعام خارج المنزل.

- عند الذهاب للمطاعم، يجب التأكد من ارتداء العاملين كمامه خاصة من يحضر الطعام.
-يجب اختيار مطعم معروف بنظافته، أدوات أحاديه الاستخدام وغسل الايدى قبل الأكل وبعده.
- تكمن الخطورة فى التزاحم، أو يكون المكان سئ التهويه ومغلق ولاتوجد به مسافات.
-عدم الخروج مع تجمع من الأصدقاء دون كمامه وترك مسافة متر بين الأشخاص.
- ينصح بالخروج لتناول الطعام فى المطاعم مع أفراد الأسرة والمطاعم المفتوحه افضل.
- الحفاظ على النظافه الشخصيه قبل اعداد الطعام، يمنع انتشار أمراض كثيرة ليست كورونا فقط.
-غسل الخضراوت والفاكهه بمياه.
- الحذر من ملامسه أسطح ملوثه، لأنها تنقل العدوى، وإن كان سببا غير رئيسي لكن هناك احتماليه الاصابة من خلاله.

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