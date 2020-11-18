الحكومة التركية ترفع سعر الخبز للمرة الثانية خلال شهر

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الخبز للمرة الثانية خلال شهر واحد، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق.وفي بداية الشهر الجاري ارتفع سعر رغيف الخبز وزن 200 جرام من 1.25 ليرة إلى 1.50 ليرة، والرغيف وزن 240 جراما ارتفع من 1.50 ليرة إلى 1.75 ليرة.وأوضح رئيس اتحاد الخبازين الأتراك، خليل إبراهيم بلشي، أنه مع الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة اليوم أصبح سعر رغيف الخبز في تركيا 2 ليرة، وفقا لجريدة ملييت.